Arsenal blijft ongeslagen in 2020 maar koopt er erg weinig mee: de trage opmars onder Arteta

Arsenal is aan een opmars bezig in de Premier League, zij het wel erg gestaag. De Londenaars zijn nog ongeslagen sinds de jaarwisseling en ze zijn zelfs de enige ploeg die daarmee kan uitpakken, alleen kopen ze er niet veel mee.

Op 29 december 2019 slikte Arsenal een pijnlijke thuisnederlaag tegen stadsrivaal Chelsea. 1-2 werd het in die laatste match van vorig jaar. Sindsdien bleven de Gunners ongeslagen in de Premier League.

In Noord-Londen klonk er vorige week nog een zucht van opluchting toen Liverpool hard onderuit ging tegen Watford. Niet omdat Arsenal de Reds nog willen bijhalen -dat gaat niemand meer doen-, wel omdat zij zo als enige zich de 'Invincibles' mogen blijven noemen. De enige ploeg die sinds de invoering van de Premier League niet verloor over een heel seizoen.

Tiende plaats

Manchester City verloor tegen Tottenham, de Spurs van Chelsea, de Blues van Manchester United en United van Arsenal. Al de grote ploegen lieten al steken vallen tijdens de ongeslagen periode van de Gunners en toch staan ze, op basis van een beter doelpuntensaldo dan Everton, maar net in de linkerkolom op de tiende plaats.

Een blik naar boven in het klassement en Arsenal komt Burnley, Sheffield United en Wolverhampton tegen. Niet de namen die je boven een traditieclub als Arsenal verwacht. De club verliest nog maar amper, maar de ongeslagen reeks van zeven matchen telt ook vier draws, onder meer tegen Crystal Palace, Sheffield en Burnley.

Opvallend: die reeks begon kort na de aanstelling van Mikel Arteta als manager. Onder de Spanjaard werkte Arsenal veertien matchen af, waarvan het er slechts twee verloor. Net voor Nieuwjaar tegen Chelsea en ook de pijnlijke 1-2 tegen Olympiacos waardoor de club Europees is uitgeschakeld.

FA Cup en vierde plaats

Toch is een grijs seizoen nog te vermijden. De Noord-Londense club treft straks Sheffield United in de kwartfinales van de FA Cup en de vierde plaats in de Premier League is ook niet onhaalbaar. De achterstand op Chelsea, in vrije val momenteel, bedraagt acht punten en er zijn nog elf matchen om de kloof te dichten.

Ondanks de gelijke spelen is het momentum toch in het voordeel van de Gunners. De laatste twee competitiematchen werden gewonnen en Arteta heeft wel degelijk iets neergezet. Het contrast tussen die ene nederlaag in zijn eerste negen competitiematchen voor de club is groot in vergelijking met die ene zege in de tien matchen die daaraan vooraf gingen. Een opmars dus, maar wel een heel trage...