Seizoen voorbij voor Portugees van AS Monaco: hij wordt geschorst voor 6(!) maanden!

Opvallend nieuws uit de Ligue 1. Gelson Martins zal namelijk niet meer in actie komen dit seizoen omdat hij in de wedstrijd tegen Nîmes over de schreef ging. Hij wordt geschorst voor 6 maanden.

Een harde klap voor AS Monaco, want de Franse club zal het voor de rest van het seizoen zonder Gelson Martins moeten doen. De 24-jarige Portugees zal dus niet meer kunnen helpen om Europees voetbal af te dwingen.

Gelson Martins ging in de wedstrijd tegen Nîmes over de schreef. Ploegmaat Tiemoue Bakayoko werd namelijk van het veld gestuurd en de Portugees was het niet eens met deze beslissing. Hij gaf de scheidsrechter een duw en daardoor wordt hij nu geschorst voor 6 maanden.

Zijn zaak was bijna een maand in onderzoek, voordat de Discplinaire Commissie van de Beroepsvoetbalbond (PFL) haar besluit nam.

Via een persbericht kondigde de club aan dat ze kennis had genomen van het besluit en veroordeelde ze opnieuw het "ongerechtvaardigde gedrag van haar spits". AS Monaco verklaarde echter ook dat het "de buitensporige lengte van deze schorsing betreurt voor een speler die nog nooit een rechtstreekse rode kaart heeft gehad in meer dan 200 wedstrijden op het hoogste niveau".