Bjorn Ruytinx diept anekdote op over Romelu Lukaku: "Daardoor miste hij die strafschop"

Bjorn Ruytinx heeft veel ervaring in de nationale competities in België. En zo stond hij ook tegenover absolute toppers in het verleden. Zo ook tegen Romelu Lukaku.

Over Big Rom diepte El Toro een leuke anekdote op van de eerste wedstrijd die OH Leuven op het hoogste niveau won. Abramovich Lukaku kreeg in die wedstrijd een strafschop, waarop hij werd toegesproken door Ruytinx. "Ik zei hem dat Abramovich op de tribune zat." "Lukaku miste de penalty en onze eerste zege was in eerste klasse was meteen een feit", herinnert de aanvaller zich in Het Nieuwsblad.