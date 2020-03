Mousa Dembélé heeft een belangrijke beslissing genomen in verband met de Rode Duivels

Mousa Dembélé zal niet meer in actie komen voor de Rode Duivels. Volgens de ex-middenvelder van Tottenham is de beslissing ook definitief. Hij speelde in totaal 82 wedstrijden voor de nationale ploeg.

Mousa Dembélé neemt afscheid van de Rode Duivels. Enkele maanden geleden liet de Antwerpenaar de deur nog op een kier, maar vandaag heeft hij bij VTM laten weten dat hij niet meer zal spelen voor de nationale ploeg.

"Het hoofdstuk is afgesloten," legt hij uit. "Zelfs als Roberto Martinez mij zou bellen voor Euro 2020..." In totaal speelde Mousa Dembélé 82 wedstrijden voor de Rode Duivels en daarin scoorde hij 5 doelpunten en gaf hij 2 assists. Hij werd voor het eerst geselecteerd in 2006 en speelde in drie grote toernooien met de Rode Duivels, maar hij was ook één van de grote architecten bij het Olympische avontuur van de Rode Duivels in Peking in 2008.