"De afwezigheid van Kevin De Bruyne? Het is niet de reden voor deze nederlaag"

De uitstekende reeks van Manchester City eindigde in een derby zonder Kevin De Bruyne. Maar Pep Guardiola weigert de afwezigheid van de Rode Duivel te gebruiken om de nederlaag van zijn ploeg te verklaren.

Voor de tweede keer dit seizoen won Manchester United van de stadsrivaal in de Premier League. Bij Manchester City was er geen spoor van Kevin De Bruyne, want de Rode Duivel is geblesseerd. "Maar we kunnen niet zeggen dat we verloren hebben omdat Kevin er niet bij was", vertelde Pep Guardiola na de wedstrijd.

"Kevin is duidelijk een belangrijke speler, maar iedereen in dit team is dat. Ik respecteer al mijn spelers en ze hebben een goede wedstrijd gespeeld. we zijn teleurgesteld, maar we waren goed," voegde de Spanjaard eraan toe.