Eden Hazard in de schijnwerpers in laatste studie CIES

Ondanks zijn minder seizoen bij Real Madrid, staat Eden Hazard toch in de schijnwerpers in het laatste onderzoek van Voetbal Observatorium CIES.

Terwijl hij dit seizoen weinig speeltijd heeft gehad door zijn vele blessures (slechts 1124 minuten gespeeld alle competities samen), lijkt het erop dat de kapitein een ongewone periode doormaakt sinds het begin van zijn carrière. Volgens de laatste CIES-studie, kan Hazard een mooie statistiek voorleggen.

Volgens het onderzoek was de Belg pas 23 jaar oud toen hij zijn 200ste wedstrijd speelde in één van de vijf grote competities. Hij is ook de enige actieve speler in de vijf grote Europese competities die 300 wedstrijden heeft bereikt voordat hij 26 jaar werd. Mooie cijfers dus voor de Rode Duivel.