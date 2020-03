Frankrijk neemt een opvallende beslissing om het coronavirus te bestrijden

Terwijl de maatregelen zich in de voetbalwereld vermenigvuldigen vanwege het coronavirus, heeft ook Frankrijk een belangrijke beslissing genomen. Zo zullen alle wedstrijden al zeker tot 15 april achter gesloten deuren gespeeld worden. Er mogen nog maximaal 1.000 mensen binnen in het stadion.

De minister van Sport, Roxana Maracineanu, heeft zojuist aangekondigd dat er tot 15 april in Frankrijk geen wedstrijden meer zullen worden gespeeld in Ligue 1 en Ligue 2 voor meer dan 1.000 toeschouwers. "We moeten het besluit respecteren dat er niet meer dan 1.000 mensen in het stadion mogen zijn. Of anders spelen ze achter gesloten deuren".

Volgens Het Laatste Nieuws zullen de clubs van de Franse competities tot 15 april de keuze moeten maken om maximaal 1.000 tickets te verkopen of hun wedstrijden achter gesloten deuren te spelen.