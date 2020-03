Heeft Chelsea een nieuw toptalent in de rangen? Centrale middenvelder toont zijn klasse

Er lijkt een nieuwe ster geboren te zijn bij Chelsea. In de FA Cup speelden ze tegen Liverpool en Billy Gilmour stond uit het niets tussen de lijnen. Chelsea won deze wedstrijd en Gilmour werd meteen man van de match.

Billy Gilmour heeft geprofiteerd van de mindere periode van Chelsea, want hij heeft zijn kans helemaal gegrepen bij de Engelse topclub. Tegen Liverpool speelde hij vorige week een uitstekende wedstrijd en ook dit weekend was hij de beste man op het veld tegen Everton.



Gilmour is een 18-jarige centrale middenvelder en, ondanks zijn gestalte, staat hij al zijn mannetje in de Premier League. Hij is moeilijk van de bal te zetten, zoekt diepgang met zijn passing en hij heeft zelfs al het vertrouwen om een ervaren speler zoals Fabinho in de wind te zetten met een heerlijke actie. Bekijk hieronder het filmpje:

Gilmour took the last bit of dignity that Fabinho had left. Generational talent. pic.twitter.com/qCs7tz4fDX — JF5 (@ChelseaJF5) March 3, 2020

Chelsea lijkt dus met Gilmour een nieuw toptalent in huis te hebben. Nu moet de middenvelder nog bevestigen, maar er lijkt een mooie toekomst te wachten voor de jonge Schot. Ook voor Schotland ziet het er in de toekomst met een middenveld van Gilmour en McTominay zeer goed uit als beide spelers zich zo blijven ontwikkelen.