Zorgt coronavirus nu ook voor problemen in Champions League & Europa League: kans bestaat dat kwartfinales uitgesteld worden

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen in de wereld. Ook de sportevenementen lijden er onder. In verschiilende voetbalcompetities zal er achter gesloten deuren gespeeld worden en ook in de Champions League & Europa League gaan er maatregelen genomen worden.

Er zullen al heel wat wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld worden de komende weken in de Champions League en de Europa League, maar met het oog op de kwartfinales zou het kunnen dat er andere drastische maatregelen genomen worden. Volgens de Spaanse media zijn ze er namelijk over aan het denken om de kwartfinales uit te stellen. Als het effectief uitgesteld wordt en ook andere competities worden stilgelegd, bestaat de kans dat het EK ook in een andere periode zal moeten doorgaan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.