Mo Messoudi is duidelijk: "Beerschot mag niet speculeren op 0-0"

Met een krappe 1-0 bonus trekt Beerschot zaterdagavond naar Den Dreef, waar OHL alles uit de kast zal halen om dat ticket voor 1A te bemachtigen. Beerschot heeft dan wel het voordeel, ze zullen toch op zoek moeten gaan naar een doelpunt, vertelt Mo Messoudi aan Voetbalkrant.com.

De analist, die de heenwedstrijd volgde voor Proximus TV, was verrast door de aanpak van Vincent Euvrard. "Ik vond dat Leuven wel erg defensief startte aan de partij. Ze hadden het enorm moeilijk met Beerschot in de eerste helft. Het was pas na de inbreng van Aguemon en Mercier, die blijkbaar ziek was geweest gedurende de week, dat Leuven beter in het spel kwam. Gelukkig voor Beerschot hield Vanhamel hen in de slotfase enkele keren recht."

En zo trekt Beerschot zaterdag met een kleine bonus naar Den Dreef voor de allesbeslissende return. OHL kan maar beter geen doelpunt slikken tegen de Mannekes, en net dat is de achilleshiel van de ploeg van Vincent Euvrard.

"Leuven slikte maar liefst 30 doelpunten in de tweede periode, waarvan elf in de laatste drie competitiewedstrijden. Ik heb het eens geanalyseerd en merk een constante: de Leuvense verdedigers blijven alsmaar verder en verder wijken. Zo geef je de aanvallers de kans om te trappen. Het is geen toeval dat ze zoveel treffers van buiten de zestien meter incasseren."

"Beerschot moet durven aanvallen"

Slikt OHL toch een tegentreffer, moeten ze zelf minstens drie keer de weg naar doel vinden. En zo'n vaart ziet Messoudi het niet lopen. "Vanhamel keept al het hele seizoen op een heel hoog niveau, en ook de verdediging van Beerschot staat de laatste tijd als een huis. Beerschot zal wellicht zijn voorsprong willen verdedigen in Leuven. Toch moeten ze durven aanvallen. Vooral in de omschakeling moeten ze voldoende mensen vooruit durven sturen", aldus Messoudi.