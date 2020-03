The Sky is the Limit in Deinze: promotie zo goed als zeker, stage in Spanje, nieuw stadion en nog veel ambitieuzer dan dat

't Zal al een straffe moeten zijn die KMSK Deinze straks nog uit 1B houdt. De play-offs moeten nog beginnen, maar ze hebben nu al 20 punten voorsprong op de concurrentie. Dat gaat daar in Eerste Amateur nog saaier worden dan in 1A...

Je moet maar eens naar de ontgoocheling vragen bij voorzitter Denijs Van De Weghe nadat er vorig seizoen geen promotie uit de bus viel. Dit seizoen werd er niets aan het toeval overgelaten en werd er fors geïnvesteerd in de spelersgroep. Jong talent werd gehuurd bij Genk, Club Brugge en Zulte Waregem. Jannes Van Steenkiste kwam transfervrij over na een jaartje Roda JC. En ga zo maar door.

Of kent u veel amateurploegen die tijdens de winterstop even naar Spanje op stage gaan? Nee, het moet dit seizoen gebeuren. Deinze zal er ook klaar voor zijn, want ze bouwen een gloednieuw stadion met 8.000 plaatsen dat zelfbedruipend moet worden met een kantorencomplex, appartementen en een woontoren. Eind volgend jaar moet dat zelfs al af zijn. Als de bouwvergunning afgeleverd wordt, beginnen ze meteen.

Ambitieus

Het lijkt wel een aflevering van 'The Sky is the Limit'. Maar zo ambitieus zijn ze gewoon. Ze dromen er al lang van om deel uit te maken van het betaald voetbal. Ze liggen tussen Waregem en Gent, maar met een inwonersaantal van 43.500 menen ze genoeg achterland te hebben.

Met heel wat bedrijven in de buurt liggen er ook sponsors voor het oprapen en met de huidige sportieve resultaten zijn die ook bijzonder tevreden en meldden er zich ook nieuwe investeerders. De droom van voorzitter Van De Weghe staat op het punt uit te komen... Maar naar wat wij horen, stopt die zelfs niet in 1B.