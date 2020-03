🎥 Huurling Zulte Waregem ontpopt zich in Nederland tot doelpuntenmachine en scoort fabelachtige treffer

Het offensieve compartiment van Zulte Waregem met onder meer Vossen, Berahino, Larin en Bruno werd dit seizoen al vaak geprezen. Toch loopt er in Nederland een spits in Waregemse loondienst rond die het bovengenoemde viertal overtreft.

Robert Muhren tekende in januari 2017 een contract bij Zulte Waregem, dat hem overnam van AZ Alkmaar. De Nederlandse spits kon zich nooit doorzetten bij de fusieclub en werd achtereenvolgens verhuurd aan Sparta Rotterdam, NAC Breda en dit seizoen aan Cambuur.

Bij de Friese club speelt de 30-jarige aanvaller dit seizoen de pannen van het dak. Muhren wist in 28 wedstrijden maar liefst 24 keer het net te vinden in de Nederlandse tweede divisie. Zijn laatste treffer was er één van ongeziene schoonheid.