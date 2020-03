Cercle-voorzitter Goemaere laat zich uit over de toekomst van Storck en het project met Monaco

Het mirakel is gerealiseerd: Cercle Brugge blijft in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal na een fabuleuze inhaalrace. Wat brengt nu de toekomst voor de Vereniging? Cercle-voorzitter Vincent Goemaere geeft alvast enkele antwoorden.

Op de officiële website van groen-zwart doet de Cercle-voorzitter de verdere plannen van de club uit de doeken. Een eerste heet hangijzer is dat van de toekomst van coach Bernd Storck, de redder in nood van Cercle Brugge.

Storck

Goemaere stelt de fans gerust: “We willen zeker verder gaan met Storck, ook al was het 1B geworden. We moeten elkaar nu vinden tijdens de besprekingen. We hebben een goede verstandhouding.”

AS Monaco

Dan rijst natuurlijk nog de vraag hoe de verdere samenwerking met AS Monaco gaat verlopen. Het leger huurlingen uit het prinsendom bleek dit seizoen, afgezonderd van Biancone, bijlange geen succes.

“We willen verder werken met de kern die we hebben en waarschijnlijk komen er een aantal spelers bij. We zijn al bezig met een mogelijke verlenging voor sommige huurspelers. Sportief is het uiteraard niet aan mij om te beslissen."

Autonomer werken

"Er komt een sportief directeur in april en een scoutingcel. Er moeten hier ook mensen fysiek aanwezig zijn in Brugge die niet vanuit Monaco werken, uiteraard wel samenwerkend met Monaco. Er komt eind deze maand ook een commercieel directeur.”