Lokeren leeft opnieuw! Bondschulden op laatste nippertje betaald, groep hervat donderdag de trainingen - Investeringsgroep uit Dubai meldt zich

Hoop in bange dagen voor Lokeren. De Waaslanders hebben enkele uren voor de deadline zijn bondsschulden afgelost.

Een nakend faillissement is op die manier afgewend, al is het nog te vroeg om te stellen dat er een definitieve oplossing is. Dat schrijft Sporza.

Eigenaar Louis de Vries had tot 18u om de openstaande schulden bij de voetbalbond te vereffenen. Anders dreigde de club geschrapt te worden van de bondslijsten.

"De club is dus niet meer in staat van schrapping", laat Lokeren weten. "De eerste kaap is genomen, nu nog de tweede kaap (de andere schulden, red) in de komende uren."

"In afwachting zal de A-kern op verzoek van trainer Stijn Vreven morgen de trainingen hervatten, om zo sportief klaar te zijn voor de play-downs."

UPDATE 17u30: Volgens Het Laatste Nieuws heeft een investeringsgroep uit Dubai verregaande interesse om de club over te nemen. De schuldenberg van de club zou nog zo’n vijf miljoen euro bedragen.

De investeerders onder leiding van een sjeik zijn op zoek naar een voetbalclub in Centraal-Europa en zien potentieel in Lokeren en haar jeugdwerking.

De boekhouding van de club werd woensdag doorgenomen door twee afgevaardigden van de potentiële overnemer.