🎥 Diego Costa lacht met het coronavirus, maar journalisten kunnen de grap niet appreciëren: "Hij kon er alleen zelf mee lachen"

De journalisten wilden na de wedstrijd vragen stellen aan Diego Costa, maar hij weigerde en in plaats daarvan begon hij te hoesten richting de mensen van de pers. Hij deed het voor de grap met een duidelijke knipoog naar het coronavirus.

Maar Diego Costa was als enige aan het lachen. De journalisten vonden het grof en konden de grap niet appreciëren. "Niet grappig" en "Hij denkt dat het humor is, maar hij kon er als enige mee lachen", waren de reacties. Bekijk hieronder de beelden:

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is "coughing" at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.



I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID