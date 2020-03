Simeone verdedigt zich voor kritiek op speelwijze, en hekelt het systeem: "Liverpool in het nadeel"

Atlético Madrid heeft zich bij de laatste acht geschaard in de Champions League. In de verlengingen maakten de Madrilenen het verschil nadat het 1-0 stond na de reguliere speeltijd. Achteraf kregen de bezoekers veel kritiek.

Vooral trainer Diego Simeone kreeg er van langs. De Argentijn werd verweten dat hij zijn goede voetballers alleen maar laat verdedigen en dat ze 90 minuten lang zijn weggespeeld door Liverpool.

Uitdoelpunten oneerlijk

Na 90 minuten stond het ook 1-0 voor de Reds, maar in de verlengingen deelde Marcos Llorente de thuisploeg een tik (twee goals) uit die ze niet meer te boven kwamen. "Onze speelstijl is gebaseerd op gebruik maken van de zwaktes van de tegenpartij en zo proberen te winnen", gaf hij na de match aan.

Daarnaast hekelde hij ook het systeem van uitgoals die in een knock-outfase zwaarder doorwegen. "Wij kregen een half uur langer de tijd om uitgoals te scoren dan Liverpool en dat is niet eerlijk. Nu was het in ons voordeel, de volgende keer misschien niet. Ik ga hier zeker op hameren bij de volgende vergadering van de trainers bij UEFA", besloot hij.