Ook OH Leuven-CEO Willems kan geen duidelijkheid scheppen: "Kan niet beloven dat match sowieso met fans zal zijn"

OH Leuven zag vandaag de finalematch van zaterdag uitgesteld worden. De Vlaams-Brabanders zijn daar niet rouwig om, want ze hadden zelf al gevraagd aan de Pro League om de wedstrijd op een latere datum in te plannen.

OHL was de dag met 'business as usual' begonnen en bereidde de finalematch voor. "Maar deze voormiddag kregen we dan het bericht dat de wedstrijd achter gesloten deuren zou gespeeld worden. We hebben daar even over nagedacht en dan toch gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. We zouden het op sportief gebied niet fair vinden dat de heenmatch wel met supporters was gespeeld en de terugmatch niet. Zeker ook omdat onze fans hiernaar uitkeken en het stadion afgeladen vol zat. Er was geen plaatsje meer vrij."

Intelligente beslissing

De beslissing daarvoor werd uit handen van de Pro League en de KBVB genomen, want burgemeester Mohamed Ridouani verbood de match. "Ik heb contact gehad met de burgemeeester", vervolgde Willems. "Hij heeft naast de gezondheidszorgen ook het signaal gekregen dat er veel mensen toch naar het stadion zouden afzakken, ook van Beerschot. Om verdere problemen te vermijden, heeft hij een intelligente beslissing genomen."

Wat de nieuwe datum gaat worden, is koffiedik kijken. Ook of de match wel met fans gaat doorgaan, kan Willems nu niet voorspellen. "Het is duidelijk dat dit niet voor volgende week zal zijn. Wanneer dan wel, kan ik nu ook niet zeggen. Ik hoop dat we daar wel zo snel mogelijk duidelijkheid over hebben. Het heeft nu weinig zin om een datum vast te leggen. Of het dan zeker met fans zal zijn? Dat kan ik ook niet beloven. We moeten afwachten hoe dit virus gaat evolueren."