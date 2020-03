Rondje Europa League: Manchester United haalt snoeihard uit, Dendoncker doet héél goede zaak

De meeste voetbalwedstrijden zijn ondertussen afgelast, maar in de Europa League werd er vanavond nog gevoetbald. Een overzicht van de wedstrijden.

LASK 0 - 5 Manchester United

Manchester United had vanavond geen enkel probleem met LASK Linz. In de slotseconden zorgde halve Belg Andreas Pereira voor de forfaitscore.

Olympiakos Piraeus 1 - 1 Wolverhampton Wanderers

Wolves - met Leander Dendoncker enkel in de slotfase tussen de krijtlijnen - scoort het belangrijke doelpunt in Griekenland én is favoriet om door te stoten.

VfL Wolfsburg 1 - 2 Shakhtar Donetsk

Koen Casteels stopte een strafschop, maar kon niet voorkomen dat VfL Wolfsburg met een heel slechte uitgangspositie naar de terugwedstrijd zal trekken.

Overige wedstrijden:

Eintracht Frankfurt 0 - 3 FC Basel

Istanbul Basaksehir 1 - 0 FC Kopenhagen

Rangers FC 1 - 3 Bayer Leverkusen