Fred als aangever, Ighalo als afmaker en meerdere uitblinkers rondom hen: Man United on fire, maar afgestopt door corona

Sinds de komst van Bruno Fernandes lijkt Manchester United wel een andere ploeg. Niet alleen wat de resultaten betreft, maar ook het geleverde spel. In Europa lieten de Red Devils nu twee forfaitscores op rij optekenen.

6 Mancunians in type-elftal

Er staat iemand met vertrouwen te spelen bij Manchester United. Fred speelt zowaar naar voor en strooit met dieptepasses. Of het moet zijn dat de tegenstanders in Europa te zwak zijn voor de Engelse traditieclub en de Braziliaanse middenvelder. In het verleden koos Fred vaak voor zekere, maar eenvoudige passes, terwijl hij nu meer initiatief en risico in zijn spel legt. In totaal raakte de 27-jarige draaischijf 78 keer de bal met een succesratio van 88%. Én twee assists!

BRILLIANT assist from Fred to find Juan Mata who makes it 3-0! 🇧🇷🎩 pic.twitter.com/lNzNcJro9K — Manutd special🔴 (@EbukaAmanze) March 12, 2020

Het is niet verwonderlijk dat Fred in het elftal van de week staat van de Europa League. Hij haalde een score van 8,2 op 10. Hij was overigens niet de enige uitblinker, want Man United nog liefst vijf andere spelers voor het type-elftal. Van dominantie gesproken. Voor winteraanwinst Odion Ighalo was er ook een plaatsje.

Odion wie?

In de Premier League trof de 30-jarige Nigeriaan nog niet raak, maar in Europa liet de aanvaller zijn torinstinct al wel gelden. Eerst tegen Club Brugge, na tegen LASK. Door de afwezigheid van Rashford haalde ManU hem deze winter naar Old Trafford, maar de overstap van de Chinese competitie leverde hem nog geen problemen op. Hij werd dé man van de match met een prachtgoal en een assist.

Bad timing

Ook al komt het stilleggen van een competitie steeds ongelegen. Voor de Red Devils is dat zeker het geval, gezien de uitstekende vorm waarin zij verkeren. Ze staan met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League en horen tot de topfavorieten. Ook in Engeland gaat het in stijgende lijn voor United. Het won de toppers tegen Chelsea en Man City en staat op drie punten van de vierde plaats van Chelsea.