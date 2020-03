Na Arsenal en Chelsea ook Everton in quarantaine

Ook over het kanaal voelen ze de gevolgen van het coronavirus. Nadat eerder al de spelers en staf van Arsenal en Chelsea in quarantaine werden geplaatst, moet nu een derde club dat voorbeeld volgen.

Everton laat via Twitter weten dat de spelers en staf een tijdje in quarantaine zitten nadat een speler van het A-elftal symptomen van het virus vertoonde. Het is nog niet duidelijk om welke speler het gaat.