Coronavirus vastgesteld bij lid medische staf Cercle Brugge, ook ex-speler van Genk heeft het zitten

De eerste positieve coronagevallen met een link met het Belgische voetbal. Zo is er een besmet persoon vastgesteld binnen de organisatie van Cercle Brugge. Voormalig Genk-speler Omar Colley is dan weer één van diegenen die positief testten in Italië.

Bij Cercle Brugge is het uiterekend iemand van de medische staf die zelf besmet geraakt is aan het coronavirus. Daarvan werd de Vereniging op de hoogte gebracht. Een harde klap dus na al het goede sportieve nieuws uit de afgelopen weken voor groen-zwart. Twee weken geen trainingen bij Cercle De persoon in kwestie stelt het al bij al wel nog goed en de aanbeveling inzake quarantaine werd onmiddellijk opgevolgd. Naar aanleiding van dit positieve coronageval, is er wel een extra maatregel doorgevoerd. De A-kern en de beloften zullen zeker twee weken niet meer trainen. Ook in het Italiaanse voetbal zorgt het coronavirus nog altijd voor grote problemen, met name bij Sampdoria. Vier spelers van de club hebben positief getest: Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby en... Omar Colley. Die laatste is bij ons bekend van zijn periode bij KRC Genk. Naast dit viertal is ook teamarts Amedeo Baldari besmet. Ze zouden het allemaal wel goed stellen. Onze redactie wenst alle betrokkenen alvast een spoedig herstel.