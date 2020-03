Vertonghen na traumatische ervaring voor hem en vooral zijn familie: "Ze zijn in shock"

De familie van Jan Vertonghen werd slachtoffer van een homejacking. Terwijl de verdediger met Tottenham aan het werk was tegen RB Leipzig werden zijn vrouw en kinderen bedreigd. Bij de Engelse pers gaf hij een reactie.

Vertonghen staat bekend om door niet veel uit zijn lood te slaan te zijn, maar zijn familie is wel heilig. "Ik ben okay”, zegt hij . “Iedereen is natuurlijk in shock. Mijn familie is in shock, maar ze zijn okay. Het is wat het is. Wat ze hebben meegenomen? Sorry, maar dat kan ik niet vertellen. We willen dit zo privé mogelijk houden.”

Tottenham zal er in ieder geval alles aan doen om de daders te helpen vatten. “We staan Jan en zijn familie bij tijdens deze vreselijke traumatische ervaring”, zei een woordvoerder van de Premier League-club zondag. “We roepen iedereen met informatie op zich bij de politie te melden.”