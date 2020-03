Met petitie wil Collectief Wit-Geel-Zwart tonen dat Lokeren een toekomst heeft: bijna 2.000 handtekeningen op 8 uur tijd

Of we Sporting Lokeren volgend seizoen nog in het profvoetbal zien is een groot vraagteken. Zowel op financieel als sportief vlak staan de Waaslanders er niet goed voor. Gelukkig kan de club op een hondstrouwe achterban rekenen, onder de naam 'Collectief Wit-Zwart-Geel' bundelen ze de krachten.

Dat collectief zag op 13 maart het levenslicht. Een van de doelen van deze organisatie is om volgend seizoen op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen op Daknam. Transparantie en overleg met de supporters dragen ze hoog in het vaandel. Zo zal men via sociale media proberen om dagelijks te communiceren naar de achterban, liet iemand binnen het collectief ons weten.

Op maandag 16 maart heeft Wit-Zwart-Geel ook een online petitie gemaakt. Daarmee willen ze aantonen dat Sporting Lokeren een groot draagvlak heeft en dat er een toekomst is voor de club. "We mikken op 20.000 handtekeningen, niet toevallig het aantal aanwezige fans tijdens de bekerfinale in 2014", klink het bij het collectief.

"De bedoeling van de petitie is vooral bedoeld om het leven er wat in te houden en voor enthousiasme te zorgen." Dat lukt ook, want na ongeveer acht uur werd de petitie (die vindt u overigens HIER) door meer dan 1.900 mensen ondertekend.