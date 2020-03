Wordt er snel opnieuw gevoetbald in China?

Aangezien het coronavirus in China uitbrak, werd de start van de competitie er uitgesteld. Die was in eerste instantie voorzien voor 22 februari.

Volgens de Daily Mail gaan er nu stemmen op om de nieuwe competitie op 18 april te laten beginnen. Zo’n twee maanden later dan oorspronkelijk gepland, dus. Met Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (SD Luneng) spleen er op dit moment twee Belgen in China.