Ex-bondscoaches laten zich erg duidelijk uit over situatie Martinez bij de Rode Duivels

Roberto Martinez heeft een contract tot na het EK 2020 en heeft dus in se nog geen contract tot 2021, wat nu wel nodig zal zijn als we met hem naar Europese roem willen gaan. Enkele ex-bondscoaches laten zich uit over de zaak.

"We hoeven niet te vrezen, Martinez blijft sowieso tot het EK", is Paul Van Himst er gerust in bij Het Nieuwsblad. Erg begaan "Waar moet hij anders heen?", pikt Wilfried Van Moer in. "De buitenlandse competities draaien nu ook allemaal in de soep." En ook Georges Leekens is duidelijk: "Ik hoop en denk ook wel dat Martinez doordoet, want hij is erg begaan met het Belgisch voetbal."