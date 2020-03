Er is opnieuw hoop in Lokeren, maar wie zijn die investeerders die profvoetbal willen zien op Daknam?

Sporting Lokeren staat nog steeds aan de rand van de afgrond, maar de voorbije uren bereikten ons eindelijk nog eens positieve signalen rond de club. Al is er een héél belangrijke voorwaarde: de club moet in 1B blijven.

En dat is momenteel de eerste bekommernis van Louis De Vries en kornuiten: een slordige vijf miljoen euro vinden, de schulden afbetalen en de proflicentie van Sporting Lokeren redden.

In dat geval - en in het geval van een sportieve redding in de play-downs als de competitie wordt hervat - zijn er dan toch nog enkele reddingsboeien die ervoor zorgen dat er nog profvoetbal wordt gespeeld op Daknam.

We schreven eerder al dat een lokale groep met investeerders rond voormalige vice-voorzitter Willy Carpentier willen helpen. Ook een supporterscollectief hoopt een steentje bij te dragen in de vorm van supportersparticipatie.

Lokale ondernemers en fans of buitenlandse investeringsmaatschappij?

Er is momenteel nog steeds interesse uit Guinee en China - dat was eerder al bekend, maar werd nooit concreet - om Lokeren over te nemen. Sporza weet dat ook een investeringsmaatschappij uit Dubai de situatie in de gaten houdt. Wordt hopelijk vervolgd...