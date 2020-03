Club uit 1B ontvangt een negatief advies voor haar licentie

Roeselare heeft een negatief advies gekregen voor haar licentie van volgend seizoen. De club gaat haar dossier nog moeten herwerken.

Na een eerste negatief advies voor haar licentie voor het seizoen 2020-2021 zal de club uit Roeselare haar dossier moeten herwerken. "We werken hard aan de licentie voor het komende seizoen," schrijft de club op haar website.

Volgens de club hebben de ontbrekende documenten betrekking op de begrotingsgarantie voor het volgende seizoen. Het is nog niet duidelijk of de club volgend seizoen in 1B zal spelen, want ze moeten eerst de play-downs nog afwerken tegen Sporting Lokeren.