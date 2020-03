Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel (Sporting Lokeren) stelt vier peters voor: "We kunnen niet toekijken hoe anderen over onze club beslissen"

Het Supporterscollectief Wit-Zwart-Geel heeft vandaag haar vier peters voorgesteld op Facebook. Het gaat om Killian Overmeire, Chris Janssens, Arnar Vidarsson en Bart Van Avermaet. Het collectief werd begin maart opgericht omdat ze niet langer willen toekijken vanaf de zijlijn.

Het collectief gaf meer uitleg op haar pagina op Facebook. "We kunnen niet lijdzaam toekijken hoe anderen over onze club beslissen en willen mee bouwen aan een nieuw verhaal dat rekening houdt met het sociaal kapitaal van de club: de supporters en de Lokerse en Wase community. Vandaag schakelen we een versnelling hoger en komen we als collectief meer naar buiten. We vonden vier peters bereid om ons collectief te ondersteunen. Zoals we samen corona klein krijgen, zullen we Sporting Lokeren weer groot maken: samen kunnen we!"