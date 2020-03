De Vries bevestigt witte rook bij Lokeren: buitenlandse investeerder komt op de proppen

Vrijdagmiddag kregen alles in en rond Lokeren hoop toen de club een extra maand tijd kreeg om zich te redden. Volgens Louis De Vries is een overname nu zelfs al bijna in kannen en kruiken.

Opeens klaren de wolken boven Daknam helemaal op. Een week geleden leken de Waaslanders op sterven na dood. De coronacrisis gaf Lokeren iets meer tijd en Operatie Redding lijkt zich nu ook daadwerkelijk te gaan voltrekken. “We zijn nu een deal aan het afronden. Als alles normaal verloopt, is Lokeren gered. Ik wil er verder niets over zeggen, want anders word ik weer op mijn woorden gepakt. Maar maandag komt er meer nieuws", bevestigt De Vries in Het Nieuwsblad. Buitenlandse investeerder Het zou gaan om een buitenlandse investeerder die alle aandelen in handen wil hebben. Bewindvoerder Goeman noemde gisteren nog een een groep rond Willy Carpentier en een collectief supporters als mogelijke investeerders, maar die piste lijkt dus nu op niets uitgedraaid te zijn.