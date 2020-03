Club van Dries Mertens wil woensdag trainingen hervatten en stuit op ferme kritiek in Italië

Terwijl in België de meeste clubs de training volledig gestaakt hebben, beginnen enkele teams in het Serie A het stilzitten beu te zijn. Cagliari begint maandag al opnieuw te trainen, Napoli is de volgende die volgende week de trainingen hervat.

De club van Dries Mertens stuit daarmee wel op hevige kritiek in Italië. De Italiaanse spelersvakbond liet vrijdag nog weten dat tot 4 april trainen niet aan de orde is, maar de Napolitanen slaan het advies in de wind en starten woensdag terug met trainen. Nochtans woedt het coronavirus nog steeds hevig in Italië. Vooral het noorden van de Laars is hevig getroffen. Al meer dan 4000 mensen zijn door het virus overleden. 📌 Mercoledì 25 marzo la ripresa degli allenamenti

