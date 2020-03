Speler van Schalke 04 wordt tijdens quarantaine gewoon gepakt in shishabar: "De muren kwamen thuis op hem af"

Alle profclubs hebben hun spelers strikte orders meegegeven. Bij Schalke 04 heeft er echter eentje die gewoon aan zijn laars gelapt en werd in een waterpijpbar aangetroffen.

De Duitse club is dan ook niet zo blij met Amine Harit. Volgens Bild werd hij gespot in een shishabar in Essen. "Het klopt. Amine was daar met een vriend omdat de muren thuis op hem afkwamen", zegt technisch directeur Jochen Schneider van Schalke bij BILD.

De bar mocht zelfs niet open zijn, want alle sociale gelegenheden zijn bij wet gesloten. "Ik heb hem nogmaals aan herinnerd aan de ernst van de situatie", zegt Schneider. "Dingen die voorheen normaal waren kunnen nu niet meer worden geaccepteerd. Amine heeft er spijt van en zal dit nooit meer laten gebeuren."