Liverpool-supporter na coma en 2 jaar in ziekenhuis eindelijk terug thuis

Liverpool-supporter Sean Cox is na twee jaar revalidatie opnieuw thuis. Hij werd twee jaar geleden aangevallen door een AS Roma-supporter net buiten Anfield voor een Champions League-wedstrijd.

In 2018 stonden Liverpool en AS Roma tegenover elkaar in de Champions League. Even voor de wedstrijd kwam het tot supportersgeweld waarbij Sean Cox een klap kreeg van een supporter van AS Roma. Cox belandde in een coma en liep hersenschade op.

Bijna twee jaar later is Cox ontslagen uit het ziekenhuis en mag hij opnieuw naar huis. "Naar deze dag keken we als gezin al een lange tijd uit", liet zijn vrouw Martina op Facebook weten.

Vorig jaar werd in Dublin een legends match gespeeld en 750.000 euro opgehaald voor een fonds dat is opgericht in naam van Sean Cox. Enkele maanden geleden was hij in het stadion toen Liverpool won van Manchester City. Liverpool-trainer Jurgen Klopp zei voor die wedstrijd dat de aanval op Cox het dieptepunt van zijn carrière bij Liverpool was.