Stopt Zlatan Ibrahimovic binnenkort met voetballen? Zweed denkt aan verrassende nieuwe stap

Stopt Zlatan Ibrahimovic binnenkort met voetballen. Ibrahimovic is nu 38 jaar oude en de Zweed zou denken aan een nieuwe stap, want hij wil graag trainer worden. Hij zou deze nieuwe stap verkiezen boven een tweede seizoen bij AC Milan.

AC Milan zou Zlatan Ibrahimovic een extra seizoen aan de club willen binden, want er staat een optie in het contract van de Zweed, maar volgens SportMediaset zou de aanvaller zelf een nieuwe stap als trainer verkiezen.

Zlatan Ibrahimovic zou de beslissing genomen hebben nadat het nieuws bekend raakte van CFO Zvonimir Boban. Hij is namelijk ontslagen door CEO Ivan Gazidis. Boban was een cruciale schakel in de transfer van Ibrahimovic.