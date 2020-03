De duurste jonge spelers van de planeet zijn bekend! Borussia Dortmund zit op een berg goud

Voetbalobservatorium CIES heeft de marktwaardes gepubliceerd van de meest waardevolle spelers geboren na 2000.

In de top-50 zijn alleen maar spelers opgenomen die in de Franse, Duitse, Engelse, Italiaanse en Spaanse eerste klasse uitkomen. Spelers van Belgische ploegen, zoals Jonathan David of Yari Verschaeren, kwamen dus niet in aanmerking voor het klassement.

De 19-jarige Jadon Sancho steekt er met een waarde van 198,5 miljoen met kop en schouders boven uit. Dortmund zit op een berg goud, want de tweede speler in de lijst is aanvaller Erling Haaland. Voor de 19-jarige spits telde de Duitse club 40 miljoen euro neer. Volgens CIES is hij 101 miljoen euro waard. Rodrygo Goes van Real Madrid vervolledigt de top-3 met een geschatte waarde van 88,9 miljoen euro.

De rest van de top-10 ziet er uit als volgt:

4. Vinicius Junior (Real Madrid - 73,9M)

5. Callum Hudson-Odoi (Chelsea - 72,3M)

6. Ferran Torres (Valencia - 55,2M)

7. Eduardo Camavinga (Stade Rennais - 53M)

8. Mason Greenwood (Manchester United - 50,6M)

9. Phil Foden (Manchester City - 50,4M)

10. Moise Kean (Everton - 46M)