Bayern München en Inter Milaan pokeren met Ivan Perisic

Ivan Perisic wordt dit seizoen door Inter uitgeleend aan Bayern München. In 22 duels was de flankaanvaller goed voor vijf doelpunten en acht assists.

Perisic voetbalde in België voor Roeselare en Club Brugge. Later belandde hij via Borussia Dortmund en Wolfsburg bij Inter en nu dus bij Bayern. Maar waar speelt hij volgend seizoen?

Der Rekordmeister zou Perisic graag overnemen, maar vindt de aankoopoptie van twintig miljoen euro te duur. Volgens BILD zou Bayern maximaal vijftien miljoen euro op tafel willen leggen. Het is onduidelijk of de Italianen hem voor dat bedrag willen laten gaan. In Milaan ligt hij nog twee jaar onder contract.

Perisic staat sinds begin februari geblesseerd aan de kant. Nieuwkomer Alvaro Odriozola brak toen zijn enkel op training. Wordt ongetwijfeld vervolgd.