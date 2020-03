Duitse topclubs schenken twintig miljoen euro aan teams met financiële problemen

Door de coronacrisis komen heel wat clubs in financiële problemen. Dat is in Duitsland niet anders.

Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen hebben daarom een steunpakket van twintig miljoen euro beloofd voor clubs uit de Duitse eerste en tweede klasse die door de coronacrisis in de problemen komen. Dat meldt Dortmund op de clubsite. “We hebben altijd gezegd dat we ons solidair zouden tonen als clubs in de problemen zouden komen door omstandigheden waar ze zelf geen schuld aan treffen”, vertelde Dortmund-CEO Hans-Joachim Watzke. “Dortmund probeert op dit moment met heel wat initiatieven een impact te hebben op de Duitse samenleving, maar wil ook clubs in nood helpen.”