'Bayern München moet toptarget vergeten nadat Real Madrid zich in de debatten mengt'

Bayern München mag een streep trekken door de komst van Leroy Sané. De Beierse grootmacht had het plan opgevat om de Duitse international te ruilen voor David Alaba. Maar laatstgenoemde heeft daar geen trek in.

Voor alle duidelijkheid: David Alaba wil nog steeds weg bij Der Rekordmeister. De centrale verdediger schermt echter interesse van Real Madrid en houdt de boot af voor een verhuis naar Manchester City.

En dat is een streep door de rekening van Bayern München. De Duitse grootmacht aast al maanden op Sané, maar zag een verhuis mislukken door een zware knieblessure. Ook omgekeerd is de interesse groot. Sané is bij Pep Guardiola geen basisspeler.

100 miljoen euro

Manchester City wil flink cashen met Sané - Transfermarkt schat zijn waarde op honderd miljoen euro - en Bayern kon via Alaba de prijs drukken. Der Rekordmeister is immers niet van plan om zo’n bedrag ineens op tafel te gooien.