Zo dwong de jonge Messi zijn transfer naar Barcelona af: "We willen nu een contract zien of Lionel tekent bij Real Madrid"

In 2000 verruilde de 12-jarige Lionel Messi de jeugdploegen van Newell's Old Boys voor FC Barcelona. Het principe-akkoord tussen alle partijen werd op 4 december 1999 beklonken. De manier waarop is echter opvallend.

De vader van Lionel Messi had met Josep Maria Minguella en Horacio Gaggiolo namelijk twee zaakwaarnemers ingeschakeld om de overstap naar FC Barcelona te regelen. De onderhandelingen namens Barça verliepen via manager Carles Rexach. Op 4 december 1999 eisten de zaakwaarnemers van Messi garanties. “We willen nu een contract zien of Lionel tekent bij Real Madrid”, was de héél duidelijke eis van Minguella en Gaggiolo. Principe-akkoord Het verhaal gaat dat Rexach het eerste het beste servet nam en een principe-akkoord opstelde. Zo’n stukje papier is in principe niets waard, maar op 8 januari 2000 was De Vlo effectief een speler van Barcelona.