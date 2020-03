Mist Mohamed Salah groot deel van volgend seizoen bij Liverpool?

De grootste hindernis op weg naar de allereerste titel in de Premier League voor Liverpool is niet Manchester City, maar wel het coronavirus. Mohamed Salah hielp de Reds aan een bijna perfect parcours in de Premier League.

Salah was goed voor zestien doelpunten en zes assists in 26 competitiewedstrijden. Enkel Sadio Mané was met veertien doelpunten en negen assists in theorie bij meer doelpunten betrokken. Liverpool dreigt het volgend jaar echter een hele tijd zonder Salah te moeten doen. Er is niet enkel de Afrika Cup, maar Egypte hoopt de flankaanvaller ook mee te nemen naar de Olympische Spelen. De Spelen zouden net als het EK in de zomer van 2020 worden gespeeld, maar zijn ook uitgesteld. De lente van 2021 wordt als één van de mogelijke nieuwe plekken op de kalender gezien. Als Salah zowel naar de Afrika Cup (februari) als naar Tokio in de lente gaat, zal Jürgen Klopp niet veel plezier beleven aan zijn goudhaantje in de tweede seizoenshelft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.