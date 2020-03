Roberto Martinez hoopt in juni een stage te organiseren: "Als het mogelijk is, maken we er gebruik van"

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen. Ook in de voetbalwereld, maar Roberto Martinez, de bondscoach, hoopt nog steeds dat hij de Rode Duivels samen kan brengen voor het einde van het seizoen.

De Rode Duivels zouden op dit moment normaal in Qatar zijn, ter voorbereiding op de EK, met vriendschappelijke wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland. In plaats daarvan is er een lockdown en hetzelfde geldt voor Roberto Martinez, die met zijn familie in Manchester is.

Toch hij blijft optimistisch: "Als het mogelijk is, ga ik van 1 tot 9 juni een trainingskamp organiseren, met vriendschappelijke wedstrijden", legt hij uit bij La Dernière Heure. "De UEFA heeft deze periode gereserveerd voor vriendschappelijke wedstrijden en als we de kans krijgen, zullen we er gebruik van maken. Qatar gaat nu niet door, maar ik veronderstel dat Zwitserland, Portugal en Kroatië ook wedstrijden nodig zullen hebben", aldus Roberto Martinez.