🎥 #WeNeverLockAlone met Roos America: Club Bruggefans in Gents ziekenhuis, Ruud 'Henny Huisman' Vormer en zingende kindjes

In #WeNeverLockAlone brengt Club Brugge af en toe een videodagboek van iemand die betrokken is bij de club. Na twee spelers was het nu de beurt aan Roos America.

Eerder gaven Hans Vanaken en Charles De Ketelare al een inkijk in hun dagelijkse leven in coronatijden, maar deze keer stond Roos America centraal. Dat is niet enkel de vrouw van Ruud Vormer, maar ze is ook spoedarts in een Gents ziekenhuis. Voor haar is de coronacrisis dus nog wat precairder dan voor de meesten van ons. Een bijzondere kijk in het leven van spoedarts Roos, de sterke vrouw achter Ruud Vormer! 👩🏻‍⚕️ 💪🏻😍 #WeNeverLockAlone #StayHome pic.twitter.com/z4lW9qkqvz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 31, 2020