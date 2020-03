Interview 🎥 Video-interview met Deinze-spits Lennart Mertens (deel 1): "Na onze winterstage hebben we alles kapotgespeeld"

SK Deinze werd vorige week tot kampioen gekroond in Eerste Amateur. Geen mens die de titel onverdiend kan noemen: met een voorsprong van twintig punten op de dichtste achtervolger was Deinze, dat over 20 profspelers beschikt, meer dan een maat te groot voor de tegenstand.

Voetbalkrant.com sprak hierover met Lennart Mertens, goalgetter van SK Deinze. In een tweede deel geeft hij tekst en uitleg bij zijn schitterende individuele prestatie van dit seizoen. Hij scoorde immers 28 doelpunten in 24 matchen! In onderstaand gesprek gaat hij dieper in op de suprematie van Deinze, het abrupte einde van de competitie en op de competitie in 1B volgend seizoen.