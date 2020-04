Beerschot legt jeugdproduct van Standard twee jaar langer vast: "Teken dat jonge Belgen toekomst hebben bij ons"

Beerschot heeft de optie in het contract van Ayrton Mboko gelicht. De rechtsachter en Beerschot zijn nu tot 2022 aan elkaar verbonden.

Mboko is een jeugdproduct van Standard. In 2017 trok hij naar Union, waar hij na één seizoen en twintig wedstrijden werd opgepikt door Beerschot. Dit seizoen stond hij drie keer in de basis bij de Kielse Ratten.

"Door de optie van Ayrton Mboko te lichten, willen we duidelijk maken dat jonge Belgische spelers een absolute toekomst bij ons hebben”, vertelde ondervoorzitter Walter Damen op de clubsite.

“Bovendien is Ayrton een voorbeeld van de juiste mentaliteit. De wijze waarop hij de laatste competitiematch, op Lokeren, heeft gespeeld geeft duidelijk aan welke talenten hij heeft en die koesteren we maar al te graag."