Er wordt stevig aan de alarmbel getrokken in de amateurreeksen: "Spelers die tot drie keer zo veel verdienen als personeel in de zorgsector"

Door de coronacrisis kunnen veel amateurclubs in de problemen komen. Ze lopen enorm veel inkomsten mis tussen maart en juni. Daarbovenop hebben ze ook al over spelerscontracten onderhandeld voor volgend seizoen. Contracten die ze straks misschien niet meer kunnen betalen.

Michel Pradolini, de voorzitter van Antwerp City Pirates, vindt dat de spelers in de amateurafdeling dan ook te goed betaald worden. "Niemand weet hoe we deze crisis zullen doorkomen of moeten overbruggen. En toch doen verschillende amateurclubs verder alsof er niets aan de hand is", schetst hij de situatie bij Gazet van Antwerpen.

"Amateurvoetballers die het dubbele of zelfs het driedubbele verdienen van wat ons zorgpersoneel iedere maand op de bankrekening krijgt, als mens heb ik daar een probleem mee", klaagde hij de situatie aan.

Hij pleit dan ook voor nieuwe licentievoorwaarden en hij vertrouwt erop dat Voetbal Vlaanderen zal ingrijpen. Zo wil Pradolini een minimum quotum van het aantal jeugdspelers in de eerste ploeg invoeren. Want op deze manier, met veel te hoge spelerslonen, is de situatie niet langer houdbaar voor vele clubs.

"Op enkele clubs na - Rupel Boom, Lyra-Lierse, Berchem Sport of ­Racing Mechelen - kan geen enkele club voldoende geld binnenhalen door de ­ticketverkoop of de horeca. Bijna geen ­enkele club is zelfbedruipend", besloot hij.