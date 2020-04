OFFICIEEL: Ex-speler van Standard en Anderlecht tekent bij club uit eerste amateurklasse

Azevedo-Janelas speelde in het verleden onder meer zestien wedstrijden in de Uefa Youth League voor Anderlecht. In 2018 speelde hij met de paars-witte hoofdmacht 45 minuten mee in de competitiewedstrijd tegen KV Mechelen.

In september 2018 tekende hij een contract bij Standard, maar daar vertrok hij in juli 2019 al opnieuw. Sindsdien zat hij zonder club. Nu tekende hij dus een contract bij La Louvière.