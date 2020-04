Italiaanse interesse voor Jan Vertonghen, ook Napoli mengt zich

Jan Vertonghen is straks einde contract bij Tottenham en de linksvoetige centrale verdediger gaat de club waar hij al sinds 2012 voor voetbalt verlaten. Daar heeft het toch alle schijn naar.

Jan Vertonghen zal deze zomer knopen moeten doorhakken. De Rode Duivel wordt eind april 33 en zou de clubs voor het uitkiezen kunnen hebben. De linkspoot heeft met zijn ervaring een interessant profiel en zijn prijskaartje, nul euro, maakt hem alleen maar interessanter. Zeker na een seizoen waarin veel club hun spaarpot zagen slinken door het coronavirus.

De toekomst van Sterke Jan zou wel eens in Italië kunnen liggen. Het Laatste Nieuws stelt dat de verdediger van Tottenham op het lijstje van Napoli staat. Daar is hij een potentiële opvolger voor Kalidou Koulibaly, ex-Genk. Ook Inter Milaan zou iets in Vertonghen zien. De werkgever van Lukaku moet mogelijk op zoek naar een vervanger voor Diego Godin.