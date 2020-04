Maged Samy volgt Lierse nog steeds en wil ooit nog eens terugkeren naar het Lisp

Toen Maged Samy besloot om geen geld meer te pompen in K Lierse SK en de club geen overnemer vond, gingen ze kopje onder. De Egyptenaar is geen graag geziene figuur bij zijn ex-club, maar draagt het nieuwe project wel een warm hart toe.

De aanhang van K Lierse SK verdeelde zich na de ondergang onder twee projecten: Lierse Kempenzonen en Lyra-Lierse. Eerstgenoemde volgt Maged Samy nog. "Ik heb de voorbije maanden veel matchen gezien via Lierses livestream en was heel opgelucht toen bleek dat ze zich wisten te redden in Eerste Amateur", liet de Egyptenaar optekenen in Gazet van Antwerpen.

Terug naar het Lisp

"De club zit nog steeds in mijn hart. Gaandeweg is Lierse een deel van mijn leven geworden", ging Samy verder. Zelf erkent hij dat hij fouten heeft gemaakt die tot het faillissement hebben geleid, maar hij wijst ook anderen aan. Niet bij naam, maar alles wijst erop dat het over David Nakhid gaat. "Feit is dat er geen centen kwamen en dat werd de doodsteek."

Sam was er het hart van in, maar wou niet nog meer geld in de club pompen. Hij drukte in Gva zelfs nog een wens uit. "Als Lierse Kempenzonen op een dag speelt voor de promotie naar 1A wil ik er bij zijn. Vroeg of laat gaat dat gewoon gebeuren. Ik durf hopen en denken dat de supporters me dan niet scheef zullen bekijken."