Lommel-aanvoerder leeft op hoop, maar is realistisch: "Het zou zomaar gedaan kunnen zijn"

Lommel zit in diepe problemen, zoveel is duidelijk. Nadat ze zich op het veld verzekerden van het behoud in 1B, kregen de Limburgers eerder deze week geen licentie voor profvoetbal. Aanvoerder Glenn Neven voelde de bui al hangen, bekende hij aan Voetbalkrant.com

Vrijdag 28 februari. De ontlading bij heel Lommel was immens na de 0-0 tegen Roeselare. De Limburgers eindigen zesde in 1B. Het behoud is verzekerd én voor het eerst in de geschiedenis speelt Lommel POII. De kans dat er dit seizoen nog gespeeld zal worden in POII, is quasi onbestaande. Of Lommel ook volgend seizoen nog een profclub is, is hoogst twijfelachtig.

Voetbalkrant.com sprak met boegbeeld en aanvoerder Glenn Neven. De centrale verdediger is bezig aan zijn zevende seizoen bij Lommel en doorzwom er al heel wat watertjes.

In hoeverre was het een verrassing dat Lommel geen licentie kreeg toegewezen?

Neven: “Een verrassing was dat niet. We wisten al enkele weken dat er iets mis was. We voelden dit aankomen, maar toch verschoot ik wel van enkele details die in het verslag stonden. Zo zag ik dat onze ongevallenverzekering niet in orde was. Ik mag er niet aan denken wat dat zou geven als er iets ernstig gebeurd zou zijn op het veld… Ook las ik dat twee spelers niet betaald zouden zijn. Ik zou niet weten over welke spelers dat zou gaan, ik heb hen althans nooit gezien.

De ongevallenverzekering was blijkbaar niet in orde. Wat als er iets serieus gebeurd was op het veld!?

Jullie werden ook al vrij snel op technische werkloosheid gezet. Een teken aan de wand?

“Het gebeurde eenzijdig, zonder enig overleg. Dat zette je toch al aan het denken, want je moet weten: in maart hadden we sowieso geen matchen op het programma staan (POII zou pas begin april starten, nvdr.), dus zouden er in maart geen inkomsten gegenereerd worden. Dus ook zonder de coronacrisis zou dit gebeurd zijn…”

“De publieke opinie is dat voetballers goed hun kost verdienen en dus wel tegen een stootje kunnen. Maar bijvoorbeeld in ons geval: Lommel beschikt over het kleinste budget van alle Belgische profclubs, dus ook de lonen zijn navenant. Bij andere clubs worden de spelers al maanden niet meer betaald. Zoiets kan je je bij een ‘normale’ werkgever toch ook niet voorstellen, hé!?”

Geloof je nog in goede afloop?

“Het bestuur is volop op zoek naar een overnemer, maar het moet snel gaan. Ze hebben nog maar een week om nieuwe stukken binnen te brengen, en op 10 mei wacht de uitspraak van het BAS. Het is wel duidelijk dat het zonder Udi Shochatovitch (Israëlische eigenaar, nvdr.) zal zijn. Ik hoop van harte dat er iemand of een groep opstaat die ons wil redden.”

Dit is een pikzwarte pagina op dit seizoen. Het zou zomaar gedaan kunnen zijn met Lommel"

En zo eindigt een historisch seizoen met een sisser van formaat.

“Het is inderdaad snel gegaan. Onze doelstelling, het behoud, was bereikt, en we mochten voor het eerst POII spelen. En dan nu dit… Het is inderdaad een pikzwarte pagina op ons seizoen. Het zou zomaar gedaan kunnen zijn. Wij hebben onze job gedaan, nu is het aan anderen. We hebben het zelf niet in de hand, we kunnen alleen maar hopen.”