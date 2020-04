Plaatsgebrek leidt tot drastische beslissing: Beerschot schrapt jeugdploegen

Beerschot heeft een vervelende knoop moeten doorhakken. De Mannen van het Kiel kampen met een nijpend plaatsgebrek en zagen zich genoodzaakt om enkele jeugdploegen te schrappen.

Ouders van jeugdspelers kregen deze week een brief waarin stond dat de samenwerking met hun zoon/dochter werd beëindigd. "Liefst hadden we de betreffende ouders en spelers uitgenodigd naar het stadion op het Kiel om daar deze melding te doen, maar door de coronacrisis kon dit niet", legt Marc Noë, de verantwoordelijke van de jeugd, uit bij Gazet van Antwerpen.

De reden voor deze moeilijke beslissing is dat de club niet over de nodige ruimte en accommodatie beschikt. Beerschot kreeg al kritiek van bezoekende ploegen dat er te weinig ruimte was.

Vroeger kon Beerschot de Wilrijkse pleinen gebruiken voor de jeugd, maar ondertussen werden daar hockeyvelden gelegd. Ook dat speelt mee in het verhaal.