Ook Duits international stelt zich vragen bij heropstart Bundesliga

De grote competities willen in mei weer beginnen voetballen. De vraag is of dat realistisch is en überhaupt een goed idee... Duits international Joshua Kimmich stelt zich daar ook wel de nodige vragen bij.

“Aan de ene kant zullen er heel wat mensen blij zijn als ze opnieuw voetbal kunnen kijken, zelfs al zal dat op televisie zijn”, aldus de verdediger van Bayern bij de Abendzeitung München. “Aan de andere kant moet er ook een maatschappelijk draagvlak zijn voor die hervatting. De volksgezondheid komt op de eerste plaats en dat moet het vertrekpunt van alle beslissingen zijn.” Kimmich merkt ook de gevolgen van de crisis. “Nu merken we pas in wat voor een ritme wij leefden. In het voetbal leef je van wedstrijd tot wedstrijd, speel je om de drie dagen en ben je vaak onderweg. Plots ging alles van honderd naar nul. Hopelijk krijgen we nog een seizoensfinale, want dit voelt aan als een zomeronderbreking. Het is een beklemmende tijd.”





